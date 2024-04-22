Bursa’da fiyat denetimi yapılan işletmelere 1 milyonu aşkın ceza Yılbaşından bugüne kentteki bin 207 işletme denetlendi ve kurallara uymayanlara toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

İHA

Son dönemde gıda işletmecileri mercek altına alındı.

Fahiş fiyat artışının önüne geçmek adına denetimler artırıldı.

Bu kapsamda bir denetim de Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü; restoran, kafe, pastane, lokanta ve yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelere fiyat listesi ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde; işletmelerde kapı girişleri önünde tarife ve fiyat listelerinin yer alıp almadığına, tarife ve fiyat listelerinin işletmelerin masalarının üzerinde bulundurulup bulundurulmadığına bakıldı.

Benzer işletmelerde de aynı kriterler arandı

Ayrıca, işletmelerin birden fazla giriş kapısı olması halinde tarife ve fiyat listelerinin her bir giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olarak süreklilik arz edecek şekilde ayrı ayrı yer verilip verilmediğine dikkat edildi.

Aynı şekilde otel, hastane, mağaza gibi yerlerdeki ana faaliyetin yanı sıra, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kantin, kafeterya gibi yiyecek-içecek hizmeti bulunan benzer işletmelerde de aynı kriterler arandı.

1 milyon 776 bin 682 liralık ceza

Kurallara riayet etmeyenlere 2 bin 172 lira idari para cezası kesildi.

Yılbaşından bugüne Bursa’da bin 207 işletmede 300 bin 40 ürün denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

Fiyat listeleri zorunlu hale getirildi

Bilindiği üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu değişiklik, 19.12.2023 tarih ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu değişiklik ile restoran, lokanta, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listesi konması zorunlu hale getirildi.

Yürürlüğe girdi

Yönetmelik değişikliği, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)