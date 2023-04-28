Bursa'da gelin arabası olan Togg'un şoför koltuğuna Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş geçti İlk kez gelin aracı olan Anadolu kırmızısı Togg, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından gelin gibi süslendi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aktaş, "Bursa’da Togg sevdası artık bu güzel anlarla hatırlanacak." notunu ekledi.

ensonhaber.com

Türkiye, seçime giderken hayata geçirilen yerli ve milli projelerin gururunu yaşıyor.

Muhalefet cephesinde 14 Mayıs'a yönelik çalışmalar devam ederken, AK Parti'de ise hem halk buluşmaları sürüyor hem de gerçekleştirilen projelerin açılışları yapılıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen yerli otomobil, şu sıralar yollarda görülüyor.

Binlerce vatandaşın, eşsiz özelliklere sahip olan ve adeta bir hayalin gerçek olduğu Togg'u görünce adeta göğsü kabarıyor.

Bakanlar tarafından makam aracı olarak kullanılan milli otomobil, ilk kez gelin arabası olarak kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa'dan 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Mustafa Varank, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu kırmızısı gelin gibi süslendi

Ziyaret sırasında Varank'ın yanına yeni evlenecek olan genç bir çocuk yanaştı.

Bakan Varank da çifte bir kıyak yaparak gelin arabasının Togg olacağını söyledi. Dün ise bu söz yerine getirildi.

Böylelikle "Anadolu kırmızısı" Togg gelin arabası yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, harekete geçerek Togg'u çiçekçiye götürerek süsletti.

Ardından gelin arabası yaptı ve direksiyona geçti.

"İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur"

Konvoy eşliğinde gelin Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir ve Aktaş, buradan kornalar eşliğinde düğün salonuna geçti.

Alinur Aktaş, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir.

"Görev tamam"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Aktaş, şu notu ekledi:

"Togg’umuzu süsledik, gelin kızımızı aldık. Görev tamam Sayın Bakanım. Bursa’da Togg sevdası artık bu güzel anlarla hatırlanacak."

"Bursa'nın örf ve adetlerine göre bir gelin gibi süsledik"

Paylaşılan videoda ise Togg'un gelin arabası için hazırlandığı anlara yer verildi. aracın arkasına ise "Aşkımıza da imkansız demişlerdi, tıpkı Togg gibi" yazısı eklendi.

Aktaş videoda ise şu ifadeleri kullandı:

Bursalı Togg'u Bursa'nın örf ve adetlerine göre bir gelin gibi süsledik. Gelin kızımız Habibe'yi almaya gidiyoruz hayırlısıyla birazdan. Ben son havlumuzu da dikiz aynamıza bağlıyorum, yolculuğumuza da birazdan başlıyoruz.

"İlk kez Togg arabası gelin arabası oldu"

Ardından Bakan Mustafa Varank'ı görüntülü arayarak o anları gösteren Aktaş, şöyle devam etti:

Hüseyin yanımda, Habibe kızımızı almaya geldik. Allah sizden razı olsun. Hem bu milli gururu yaşattığınız için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hem de ilk kez Togg arabası gelin arabası oldu. O da Habibe ile Hüseyin'e nasip oldu sizin sayenizde.

"Senin eşin İtalyan mı?"

Varank ise şu ifadeleri kullandı: