İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir genç, aldığı go kart aracıyla, pistin yolunu şaşırdı.
Görükle Egemenlik Caddesi'nde bulunan huzurevi önünde drift atıp tozu dumana kattı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Dakikalarca ilerleyen sürücü ve arkadaşları o anları kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Sürücü, kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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