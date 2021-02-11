Bursa İnegöl'de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Bursa İnegöl'de ocak ayında mevsimin ilk kar yağışı olurken bu yağışlar fazla sürmedi.

Yağışların gitmesiyle bahardan kalma havalar yaşanıyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Zaman zaman zaman lodosun etkili olduğu ilçede güneş doğarken ve batarken ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor.

Gökyüzünün bir anda kızıl olması görenleri mest ediyor. Lodoslu havalarda yaşanan bu olay insanları büyülüyor.

Önceki yıllarda ise bu tür olaylara rastlanmak neredeyse imkansızdı.

Bursa'da gökyüzünde büyüleyen görüntü VİDEO

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İNEGÖL DE SOĞUK HAVALARDAN NASİBİNİ ALACAK

Hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkan İnegöl'de hafta sonu artık bu sıcaklıkları görmek mümkün olmayacak.

Meteoroloji verilerine göre Marmara bölgesinde hafta sonu beyaz örtü kaplayacak. Yağışların bir hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.