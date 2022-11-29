Bursa'da gümrükte operasyon: 1 milyon TL'lik vurgun önlendi

Bir firmanın ana ürünlere 'yedek parça' etiketi basıp, 1 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağlamaya çalışması sonrasında harekete geçen ekipler çeteyi çökertti.

Bursa'da, kente kaçak yollarla sokulmak istenen ürünler üzerine bir çalışma başlatıldı.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü Gemlik Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Amirliği'ne bağlı ekipler operasyonun düğmesine bastı.

Yapılan incelemede, firmanın ana ürünleri gümrükte 'yedek parça' olarak kaydettirdiği belirlendi.

Gümrük kazancı 1 milyon TL üstünde

Bin 300 üründen 800'ünün ana ürün olduğu tespit edildi. 'Yedek parça' ile ana ürün arasında gümrük kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu kaydedildi.

Belge gerekmediği belirlendi

El konulan ürünlere 'yedek parça' etiketi basıldığı görüldü. Bu yöntemle firmanın TSE belgesi almak zorunda kalmadığı da belirlendi.

Bu ürünlerin daha önce de İstanbul'dan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı, ardından Çin'e gönderildiği ortaya çıktı.

160 belge tespit edildi

Firmada yapılan aramalarda ise uluslararası kaşe bulunan hazır mühürlenmiş, 160'ın üzerinde A4 kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında soruşturma başladı

Firma sahibi E.Ö. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, E.Ö. hakkında 'gümrük yolsuzluğu' dışında 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.























