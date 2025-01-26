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İHA

'Heimlich' manevrasıyla bir hayat daha kurtuldu.

Olayın adresi Bursa...

MAHALLE KAHVESİNE GELDİ

Gürsu ilçesinde kaynak işçisi olarak çalışan İsmail Hakkı Arslan, akşam saatlerinde iş çıkışı bulunduğu mahallenin kahvesine giderek çay içmek istedi.

HEİMLİCH MANEVRASI UYGULADI

Kahveye giren Arslan, mahalle büyüğü olarak tanıdığı 77 yaşındaki Hüseyin Dinç'in yemek yerken nefessiz kaldığı görünce, kendisine heimlich manevrası uyguladı.

NEFES ALMASINI SAĞLADI

Yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkınca, yaşlı adam derin bir nefes aldı.

"HABERLERDEN İZLEDİM"

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaynak işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası Arslan şu ifadeleri kullandı:

Olayın olduğu saatte ben işten geliyordum. Çay içeyim diye eve gitmeden de bir çay içeyim dedim. Mahallemizin büyüğü olarak tanıdığımız Hüseyin amcamızın da nefessiz kaldığını fark ettim. Buradaki arkadaşlar sırtına vurdular ama kendine gelmeyince, ben de haberlerden izlediğim heimlich manevrasını uygulamadım. Boğazına kaçan ekmek çıktı. Derin bir nefes aldıktan sonra kendine geldi. Çok şükür şuan sağlık durumu iyi.

HEİMLİCH MANEVRASI

Heimlich manevrasını yapmak için şu adımlar izlenir:

Durumu Değerlendirin:

Kişinin gerçekten boğulmakta olup olmadığını doğrulayın.

Eğer kişi öksürebiliyor veya konuşabiliyorsa, solunum yolları tamamen tıkanmamış olabilir. Ancak, kişi nefes alamıyorsa, boğuluyor demektir.

Arkasına geçin:

Boğulmakta olan kişinin arkasına geçin.

Pozisyon alın:

Bir ayağınızı kişinin iki bacağının arasına yerleştirin ve diğer ayağınızı geriye doğru alın.

Bu, dengede kalmanıza yardımcı olur.

Ellerinizi yerleştirin:

Bir elinizi yumruk yapın ve başparmağınızın tarafını kişinin göbek deliğinin hemen üstüne, göğüs kafesinin altına yerleştirin.

Diğer elinizi yumruğunuzun üzerine yerleştirin.

Basınç uygulayın:

Hızlı ve kuvvetli bir şekilde içeri ve yukarı doğru bastırın.

Bu hareket, diyaframı yukarı doğru iterek tıkanıklığın dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Tekrar edin:

Tıkanıklık giderilene kadar veya kişi bilinçsiz hale gelene kadar bu hareketi tekrarlayın.

Eğer kişi bilinçsiz hale gelirse, CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) uygulamaya başlayın ve acil sağlık hizmetlerini arayın.