Bursa'da hastaneye çakarla giren sürücüye para cezası

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki yakınının tedavisi sonrasında otomobilinin çakarını çalıştıran sürücüye, bin 823 TL para cezası uygulandı.

Bursa'daki sürücü, hastaneye çakarlı araç ile geldi.

Şahıs, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki yakınının tedavisinin ardından 41 AGB 347 plakalı otomobilinin önüne monte ettiği çakarını da çalıştırıp yoluna devam etti.

Vatandaşlarca çekilen çakar lambalı aracın amatör kamera görüntüsü, polis ekiplerine ihbar edildi.

Sürücü tespit edildi

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri 41 AGB 347 plakalı otomobilin sürücüsünü tespit etti.

Para cezası

Sürücü Mücahit B.'ye, aracında çakarlı lamba bulundurma suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.