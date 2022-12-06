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    Bursa'da hastaneye çakarla giren sürücüye para cezası

    İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki yakınının tedavisi sonrasında otomobilinin çakarını çalıştıran sürücüye, bin 823 TL para cezası uygulandı.
    • 06.12.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:05
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    Bursa'da hastaneye çakarla giren sürücüye para cezası

    Bursa'daki sürücü, hastaneye çakarlı araç ile geldi.

    Şahıs, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki yakınının tedavisinin ardından 41 AGB 347 plakalı otomobilinin önüne monte ettiği çakarını da çalıştırıp yoluna devam etti.

    Vatandaşlarca çekilen çakar lambalı aracın amatör kamera görüntüsü, polis ekiplerine ihbar edildi.

    Sürücü tespit edildi

    Görüntüleri inceleyen polis ekipleri 41 AGB 347 plakalı otomobilin sürücüsünü tespit etti.

    Para cezası

    Sürücü Mücahit B.'ye, aracında çakarlı lamba bulundurma suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

    Bursa da hastaneye çakarla giren sürücüye para cezası #1

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