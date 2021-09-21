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    Bursa'da hastasından 15 bin lira bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli Profesör Doktor T.T, hastasından 15 bin lira bıçak parası istedi. Hastanın, polislere şikayeti üzerine doktor tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 22:15
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    Bursa'da hastasından 15 bin lira bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

    Bursa'da bir doktor hastasından uygunsuz bir istekte bulundu.

    İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi.

    Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı.

    Bursa da hastasından 15 bin lira bıçak parası isteyen doktor tutuklandı #1

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    T.T. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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