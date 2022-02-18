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Bursa'da 'hava aracı düştü' ihbarı

Bursa'da 'hava aracı düştü' ihbarı

Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.