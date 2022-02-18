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    Bursa'da 'hava aracı düştü' ihbarı

    Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 15:19
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    Bursa'da 'hava aracı düştü' ihbarı

    Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi

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