Bursa'da her mahallede afet gönüllüleri yetiştiriliyor

İlçede kurulan 'mahalle afet gönüllüleri ekibi', olası afetlerde hayatta kalanlara yardımcı olmak adına teorik eğitim alıyor ve kendilerine ekipman sağlanıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 mahalleden gönüllülerin katılımıyla afet gönüllüleri ekibi kuruldu.

7-24 hazır bekleyen gönüllüler, afetlerde hayatta kalanları plansız ve ekipmansız şekilde kurtarma çalışmalarının önüne geçmek için eğitim alıyor.

EKİBİN SAYISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kendilerine ekipman sağlanan her mahallede yetiştirilen afet gönüllüleri, aynı zamanda aldıkları 36 saatlik teorik eğitimin ardından her ay bir araya gelerek bilgilerini tazeliyor.

Gönüllüler, afet durumunda nasıl ilk müdahale yapılacağı konusunda bilgiler alıyor ve ekibin sayısının daha da artırılması hedefleniyor.

"HALKI EĞİTELİM DİYE DÜŞÜNDÜK"

Mahalle muhtarı Sevilay Karaca, "Mahalle afet gönüllüleri, özellikle afet anında yerelde halkın müdahale kapasitesini artırmak, yereldeki gücü kullanmak üzere yapılan bir proje. Bu proje 1999 depreminden sonra 2000 yılında Kocaeli'de ortaya çıktı. Daha sonra bu sürdürülen bir proje oldu. 21 yıldır devam ediyor. Biz de Bursa merkezde bu projeyi gündeme getirmek istedik. Nilüfer'in Barış, Altırşehir ve Yüzüncüyıl mahallelerinden oluşan 60 kişilik gönüllüler ordusu var. Afet anında ilk 72 saat çok önemli. Bu 72 saat içerisinde ilk müdahaleyi halk yapıyor. Bu kurtarmaların yüzde 70-80'ini halk yaparken, aynı zamanda kurtarılanların yüzde 50'si yanlış kurtarmadan dolayı ölüyor. Biz halkı eğitelim diye düşündük ve böylece hayatta kalma oranını artıralım dedik. Biz de bu projeye dahil olduk. İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği tarafından eğitimlerimizi aldık. Bu konuyu daha da genişletmek, mahalle afet gönüllüsü sayısını artırmak istiyoruz." dedi.





"HER AN HER ŞEYE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Eğitimleri her geçen gün daha da ilerleteceğini, üstüne koyarak ilerleyeceklerini söyleyen Karaca, "Mahalle afet gönüllüsünün 36 saatlik teorik eğitimi var. Ben eğitimimi aldım, kenara çekileyim yok. Sürekli olarak eğitimi tekrar etmek gerekiyor. Tekrar etmediğiniz bir eğitimi unutuyorsunuz. Bizim unutma gibi bir lüksümüz yok, her an her şeye hazır olmak zorundayız. Dolayısıyla eğitimleri her ay biz düzenli olarak tekrar edeceğiz. Üstüne daha başka eğitimler koyacağız. Apartmanlara gidip onlara bu işi anlatacağız. Onlardan da destek isteyeceğiz. Onlardan da destek isteyeceğiz. 15 bin nüfuslu mahallede 20 kişilik afet gönüllüsü çok az. Biz her apartmandan ya da her siteden birilerinin katılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.



