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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gayrimenkul işiyle uğraşan Sıddık A., husumetlisi tarafından iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Kapüşonlu saldırgan, bir süre etrafı kontrol etti ve Sıddık A.'nın dışarı çıkmasıyla silahını çıkararak ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Sıddık A.'nın bacağına üç mermi isabet etti, saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Silahlı saldırı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın iş yerinin önünde bir süre beklediği, ardından Sıddık A.'nın dışarı çıkmasıyla silahını çekerek ateş açtığı anlar yer aldı.