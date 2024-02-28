Bursa'da ilk erik hasadı: Fiyatı dudak uçuklattı Kışın ortasında Türkiye'nin ilk erik hasadı yapılırken kilogram fiyatını 3 bin 500 TL'den satışa sunan genç üretici, "Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı yaptık" ifadelerini kullandı.

İHA

Türkiye'nin en erken erik hasadı Bursa'da yapıldı.

Kışın ortasında yapılan erik hasadının kilogram fiyatı dudak uçuklattı.

Kilogramını 3 bin 500 TL'den satışa sunuyor

Şubat ayı başı itibarıyla erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, kilosu 3 bin 500 lira olan eriklerin satışını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken genç üretici, dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

İznik'i tanıtıyor

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

"Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz"

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, "Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL'dir. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu.” dedi.

"Eriklerin lezzeti ise harika"

Erken hasat papaz eriğini almak için Marmaris'ten İznik'e geldiğini ifade eden Özdemir Yiğit ise, “Sosyal medyada erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)