Bursa'da indirim izdihamı! Vatandaşlar fenalık geçirdi... Bir elektronik mağazasının açılışında vatandaşlar indirimli ürünlere koştu. Oluşan izdiham ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

Bursa'da akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkez’inde yeni bir mağaza açılış yaptı.

Açılış yapan elektronik mağaza, kampanyalı ürünlerin tanıtımınI yaptı.

Açılışta izdiham yaşandı

Bunun sonrasında ise müşteri izdihamıyla karşılaştı.

Kampanyalı ürünlerin almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca, çalışanlar da zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar fenalık geçirdi

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, kimi vatandaşlar kalabalıktan dolayı fenalık geçirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)