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Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

İnegöl'de iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri çatıdan birinci kata düşerek yaralanırken, mahalle sakinleri salgına rağmen sokağa döküldü.