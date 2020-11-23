- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü
Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü
- İHA
- 23.11.2020 - 20:36
- Güncelleme : 23.11.2020 - 21:10
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi Lale Sokak'tan gelen ihbarda, İbrahim Z'ye ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar evde bulunanları uyararak dışarıya çıkardıktan sonra itfaiyeye haber verdi.
İTFAİYE ERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ, HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede yangın kontrol altına alırken, itfaiyeci Ayhan Y. yanan yere basmasıyla kendini bir anda birinci katta buldu.
Ölümden dönen itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, koronavirüse rağmen mahalleli sokağa döküldü.
Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü VİDEO