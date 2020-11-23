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    Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

    İnegöl'de iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri çatıdan birinci kata düşerek yaralanırken, mahalle sakinleri salgına rağmen sokağa döküldü.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 20:36
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 21:10
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    Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi Lale Sokak'tan gelen ihbarda, İbrahim Z'ye ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar evde bulunanları uyararak dışarıya çıkardıktan sonra itfaiyeye haber verdi.

    İTFAİYE ERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ, HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede yangın kontrol altına alırken, itfaiyeci Ayhan Y. yanan yere basmasıyla kendini bir anda birinci katta buldu.

    Ölümden dönen itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralı itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, koronavirüse rağmen mahalleli sokağa döküldü.

    Bursa'da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü VİDEO

    Bursa da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü #1

    Bursa da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü #2

    Bursa da itfaiye eri yangında yaralandı, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü #3

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