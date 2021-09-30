Bursa'da jandarma astsubay adayları törende ant içti

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda, astsubay adayı 400 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerine tören düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeni ile protokol ve öğrenci ailelerinin davet edilmeyen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından intibak eğitimini tamamlayan 400 jandarma astsubay adayı öğrenci ant içti.

"BU EMANETLER, ŞEREFİMİZ VE NAMUSUMUZDUR"

Arkadaşları adına törende konuşma yapan Çağdaş Soğuksu, "Bizleri büyütüp gönderdiğiniz bu şerefli eğitim ocağında, önce vatana sonra da millete hayırlı birer evlat olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Biz bu ocağa gelirken, baba ocağını sizlere emanet ettik. Sizler de vatanı, bayrağı ve aziz Türk milletini bize emanet ettiniz. Bütün arkadaşlarım adına gönülden haykırıyorum. Bu emanetler, şerefimiz ve namusumuzdur.

Bizler Çanakkale'ye, Sakarya'ya, Kocatepe'ye ve Afrin'e gidenlerin izinden gidiyoruz. Artık görev sırası bizde. Bizler Anadolu'nun evlatları olarak sadece sizlerin evlatları değil her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu vatanın da evlatlarıyız." dedi.

"SAYISIZ KAHRAMAN YETİŞTİRİLDİ"

Daha sonra kürsüye gelen, Işıklar Jandarma Astsubay Mesleki Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek de "Türk askeri olarak 1847 yılından bugüne sayısız kahramanı yetiştiren kutsal ilim ve irfan yuvası Işıklar'ın çatısı altında, Türkiye'nin göz bebeği kahramanlar yılmaz Türk jandarmasının saflarına katılmaktadırlar. Burada eğitim görmüş ve başarıyla tamamlamış vatan evlatları hepimizin haklı gurur kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.













