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    Bursa'da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil

    Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 14:43
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    Bursa'da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil

    Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde ilginç bir görüntü kameralara yansıdı.

    Trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü, diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    AKAN TRAFİKTE KAPISIZ YOLCULUK KAMERADA

    Kapısı olmadan yolculuk eden sürücünün o anları ise kameraya böyle yansıdı.

    Bursa'da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil ViDEO

    Bursa da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil #1

    Bursa da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil #2

    Bursa da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil #3

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