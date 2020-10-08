Bursa'da sürücü kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa-Ankara yolu Bursa istikametinde ilginç bir görüntü kameralara yansıdı.

Trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil sürücüsü, diğer araçlarda yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AKAN TRAFİKTE KAPISIZ YOLCULUK KAMERADA

Kapısı olmadan yolculuk eden sürücünün o anları ise kameraya böyle yansıdı.

Bursa'da kapısı olmadan trafikte seyreden otomobil ViDEO