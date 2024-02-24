Bursa'da kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 10'uncu gün! 6 mürettebatıyla batan BATUHAN A adlı gemide 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor. Bugüne kadar yapılan 32 dalıştan da sonuç çıkmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'da Marmara denizi açıklarında batan BATUHAN A adlı yük gemisinde çalışmalar devam ediyor.

Sonar cihazlı incelemede kayıp 6 mürettebattan 2'sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. TCG AKIN'dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı.

Mürettebattaki aşçı Zeynep Kılınç'a, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı.

Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana'da toprağa verildi.

128 saat sonra bir kişiye daha ulaşıldı

Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan yaptığı dalışlarda, 6'ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı.

Makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'a ulaşıldı. Tutuk, olaydan 128 saat sonra bulunan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi.

32'nci dalıştan da sonuç çıkmadı

4 mürettebatı arama çalışmalarında bugün 10'ncu gün. Toplam 30 dalgıç, dün itibarıyla gerçekleştirdikleri 32 dalışla geminin makine dairesi dahil her bölümünü, zor şartlar altında 4 kez aradı.

Bugün durum değerlendirmesi yapılacak

Kayıp 4 mürettebatın bulunması için daha önce yapılan dalışlardan sonuç alamayan ekipler, bugün gerçekleştirecekleri aramaların ardından durum değerlendirmesi yaparak, gemideki çalışmaların sürdürülüp sürdürülmemesine karar verecek.

Eşyaları var, kendileri yok...

Bu arada, kayıp 4 mürettebata ulaşmak için arama çalışmaları denizden balıkçılar ve kayıklarla, havadan uçak, helikopter ve İHA'lar ile Bursa'nın Gemlik ilçesinden, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahiline kadar olan bölgede ise jandarma, AFAD ve arama ve kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kayıp mürettebata ait olduğu sanılan eşyalar bulunurken, kayıp mürettebata ise henüz ulaşılamadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)