İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki ticari araç, sola dönüş yapmak isteyen bir başka araca çarpıp kontrolden çıktı.
Kaza anında kaldırımda duran bir kişi, hızla üzerine gelen ticari aracı fark etti.
FACİADAN SANİYELERLE KURTULDU
İki araç arasında sıkışmaktan son anda zıplayarak kurtuldu.
Saniyeler içinde verdiği refleks sayesinde, olası bir facianın önüne geçti.
O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış