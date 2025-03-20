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Bursa'da kazadan zıplayarak kurtuldu

Bursa'da kazadan zıplayarak kurtuldu Osmangazi ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla kontrolden çıkan ticari araç, kaldırımdaki bir vatandaşa doğru yöneldi. Refleksi sayesinde son anda zıplayan kişi, iki araç arasında sıkışmaktan kurtuldu.