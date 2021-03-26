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    Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız

    Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız

    Bursa'da esnafları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın "Siz muhtar bile olamayacaksınız" tepkisiyle karşılaştı.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:08
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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde İl başkanlığının düzenlediği yemeğe katıldı.

    Kılıçdaroğlu, daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

    Polisin güvenlik tedbiri aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "Yıllardır bugünü bekliyordum." diyerek Kemal Kılıdaroğlu'nun yanına gitti.

    "BU GİDİŞLE MUHTAR BİLE OLAMAYACAKSINIZ"

    Engel olmak isteyenlere tepki gösteren kişi, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönülerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız." dedi.

    Kılıçdaroğlu ise herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretini sürdürdü.

    Bursa da Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız #1

    Kemal Kılıçdaroğlu'na muhtar tepkisi VİDEO

    Bursa da Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız #2

    Bursa da Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız #3

    Bursa da Kemal Kılıçdaroğlu na tepki: Muhtar bile olamayacaksınız #4

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