İHA
Bursa'da motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi.
Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti.
PARA CEZASI VERİLDİ
Polisi gören gençler, şaşkınlık içinde kimliklerini verdi.
Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı.
POLİSLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlginç diyalog kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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