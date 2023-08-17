Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 yılda yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi Bursa Büyükşehir Belediyesince, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen birinci etap projede 1 yılda tamamlanan 65 konut ve 2 iş yerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

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Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, toplamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor.

İlk konutlar teslim edildi

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT tarafından inşaatların yapıldığı Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ise ilk konutlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Üç bölgeye ayrılan ve toplam 62 dönüm alan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinden oluşan sahanın birinci uygulama etabında, 65 konut ve 2 adet dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Hedef, daha yaşanabilir Yıldırım

Anahtar Teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Muhammet Müfit Aydın ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

17 Ağustos 1999 depremini dün gibi hatırladığını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak 11 şehri ve 12-13 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremle yüreklerin yaralandığını söyledi.

52 bin can kaybının geri getirilemeyeceğini ancak devletin güçlü iradesiyle yaraları kısa sürede sarmaya başladığını belirten Başkan Aktaş, kendisinin de bizatihi 25-26 gün aralıksız deprem bölgesinde bulunduğunu ve ciddi destekler sağladıklarını ifade etti.

"Deprem yıkmaz, bizim eksik ve aksak yaptığımız bina yıkılır"

Yıldırım ilçesindeki insanların vakti zamanında farklı memleketlerden çeşitli sebeplerde Bursa’ya geldiğini dile getiren Başkan Aktaş şunları söyledi:

Buradaki yapılaşmanın kaçak, göçek olduğunu konuşacak değiliz. Biz işi düzeltmenin, daha yaşanabilir yaşanabilir hale getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Biz hem dönüşüm yapıyoruz hem de yeni yollar açıyoruz. Birileri Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Arabayağı’nda, Ulus’ta kapı kapı gezip insanların aklını çelmeye çalışıyor. Onlar böylesine riskli bir konuyu konuşmak da istemez. Şu iyi bilinsin ki bizler buradan bir lira para kazanmadık. Birilerinin el atmaktan imtina ettiği, çekindiği ama bizi fütursuzca eleştirdiği bu konunun üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Deprem yıkmaz, bizim eksik ve aksak yaptığımız bina yıkılır. Lütfen çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlayalım. Burada dönüşümü gerçekleştirmenin, verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.

"Bu kartopu, bir çığa dönüştü"

Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tam bir sene önce 17 Ağustos 2022’de temel atma töreni düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl içerisinde burayı tamamlayacağız dedik. Bu bir iddiadır, kararlılıktır. Projede emeği olan müteahhitte, Burkent’e ve çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımla vatandaşı mağdur etmemek için günlerce çalıştık. Şimdi bunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Artık bu kartopu, bir çığa dönüştü. Bunu Allah’ın kulu engelleyemez. Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta, Arabayatağı’nda, Beşyol’da, İstanbul Caddesi’nde, Gaziakdemir’, Sıcaksu’da, 1050 Konutlar’da dönüşüm var. Allah’ın izniyle Altıparmak’ta da olacak. Hanlar bölgesinde büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir seyyar satıcı değildir. Kapınıza gelmez. Siz bu konuda kararlıysanız, müteahhitler, özel sektör ve Burkent marifetiyle bu dönüşüm sağlanabilir. Lakin 30-40 yılık binayı vereyim, üstüne hiç para vermeden sıfır ev alayım derseniz bu kentsel dönüşüm olmaz. Yavrularımızın geleceğini önemsiyoruz. Bizim onları daha kaliteli ve sağlam evlerde yaşatmak, vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı insanlar olarak yetiştirmek gibi görevimiz var. Gecemizi gündüzümüze bunun için katıyoruz.

"İnsanları mağdur etmeden yapıyoruz"

Yıldırım’ın makus talihini değiştirmek için milletvekilleriyle, ilçe belediyesiyle et ve tırnak gibi birlik ve beraberlik içerisinde kentsel dönüşüm konusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, bir taraftan Ankara yolunun asfaltını yenilerken diğer taraftan da aynı kalitede alternatif bir güzergah oluşturmak için de çalıştıklarını hatırlattı.

Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını ve asla kırmadan, dökmeden samimiyetle sürdüreceklerini anlatan Başkan Aktaş şöyle devam etti: