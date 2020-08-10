Bursa'da kimliği belirsiz kişilerce camiye çirkin saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrul gazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki dini kitapları yırtarak yere atıp, ses tesisatını bozdu.

CAMİNİN BOŞ ANINI KOLLADILAR, İÇERİ GİRİP ORTALIĞI DAĞITTILAR

Şüpheliler, daha sonra kaçtı. İkindi namazı için camiye gelen imam Bahşi Irmak'ın içerisini dağınık görmesi üzerine ortaya çıkan olay için polis ekipleri harekete geçti.

Polisler camiye zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sonrası ses tesisatı zarar gören camide ise ikindi namazı için ezan okunamadı.

"İKİNDİ NAMAZINA GELDİM, ANFİLER DÜŞMÜŞ KİTAPLAR YERE SERİLMİŞ"

Cami imamı Bahşi Irmak konuyla ilgili, "Öğle namazını kıldık dışarı çıktık. Eve gittikten sonra ikindi namazına geldim. Anfiler düşmüş, kitaplar yere serilmiş. Sonra 155’i aradım ekipler geldi. Dini kitaplar dağıtılmış. Hoş bir şey değil, olmaması lazım. Ses sistemi gitti, ses sistemi ikindi namazında çalışmadığı için ezan okunmadı, cemaat namaz kılmadı" dedi.