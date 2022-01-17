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    Bursa'da kimya fabrikasında yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 17.01.2022 - 04:06
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    Bursa'da kimya fabrikasında yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi organize sanayi bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    PATLAMALAR YAŞANIYOR

    Zaman zaman patlamaların da yaşandığı tesisteki alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmiyor.

    AFAD ekiplerinin de organize sanayi bölgesine sevk edildiği öğrenildi.

    Bursa da kimya fabrikasında yangın #1

    Bursa da kimya fabrikasında yangın #2

    Bursa da kimya fabrikasında yangın #3

    Bursa da kimya fabrikasında yangın #4

    Bursa da kimya fabrikasında yangın #5


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