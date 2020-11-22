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Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisin siren ve ışıklarını görünce kaçtı. O anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.