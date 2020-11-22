Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.28
-0.64%
10ºC
İstanbul
Yağmur 10 C

    Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

    Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisin siren ve ışıklarını görünce kaçtı. O anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 14:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı

    Bursa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yasaklara uymayan gençler ise polise takıldı.

    Güvenlik güçlerinin her noktada oluşturduğu kontrol noktalarının haricinde, bazı ekipler ise mahalle aralarında devriye gezdi.

    SİRENLERİ VE IŞIKLARI GÖREN GENÇLERİN KAÇIŞI

    Merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup gencin dışarı çıktığı ihbarını alan polis ekipleri, sokak sokak yasağa uymayan kişileri aramaya başladı.

    Polis ekiplerinin sirenlerini ve ışıklarını gören gençler ise, koşuşturmaya başladı.

    Sokak aralarında koşuşturan gençler gözden kaybolurken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı VİDEO

    Bursa da kısıtlamaya uymayan gençler polisten böyle kaçtı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir