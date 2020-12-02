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    Bursa'da kısıtlamayı delip, mahalleyi ayağa kaldırdılar

    Bursa'da, alkollü oldukları iddia edilen bir grup, gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çevreye küfürler ve tehditler yağdırdı.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 20:28
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 21:05
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    Bursa'da kısıtlamayı delip, mahalleyi ayağa kaldırdılar

    Bursa'da geç saatlerde Nilüfer’e bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı.

    Sokakta bağıran grup, taksiciyi ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan kadını da tartakladı.

    KENDİLERİNİ SAKİNLEŞTİRMEK İSTEYENLERİ TARTAKLAYIP, ETRAFTAKİLERE KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

    Bağrışları duyup, balkonlara çıkan mahalleli, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptakiler, apartmandakilere tehditler ve küfürler yağdırdı.

    Bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, grup bir süre sonra gözden kayboldu.

    Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleyi ayağa kaldırdılar- İZLE

    Bursa da kısıtlamayı delip, mahalleyi ayağa kaldırdılar #1

    Bursa da kısıtlamayı delip, mahalleyi ayağa kaldırdılar #2

    Bursa da kısıtlamayı delip, mahalleyi ayağa kaldırdılar #3

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