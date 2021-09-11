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    Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı

    İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 03:47
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    Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekil (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    OTOMOBİL YUVARLANDI

    Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu.

    Kaza sonucu sürücü yaralandı.

    Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da kontrolden çıkan araç takla attı #1

    Bursa da kontrolden çıkan araç takla attı #2

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