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- Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı
Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı
İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bir kişi yaralandı.
- İHA
- 11.09.2021 - 03:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Volkan Bekil (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
OTOMOBİL YUVARLANDI
Yoldan çıkan araç şarampole yuvalanarak, ters durdu.
Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.