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- Bursa'da köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
Bursa'da köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
- İHA
- 23.06.2020 - 16:55
Bursa'nın Keles ilçesinde Düvenli köyünde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı.
Ayı saldırısından korkan çoban, yanında bulunan çoban köpeklerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı.
KÖPEKLER AYILARI KOVALADI
Köpeklerin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına çıkarak sığındı.
Köpeklerin uzun süre altında havlamasıyla ayıların korktuğu görüldü. Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bursa'da köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı- İZLE
"AYILARI GÖRÜNCE KORKMADIM, KÖPEKLERİM DEVREYE GİRDİ"
Hayvan otlatır ken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Bir anda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım, soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı." dedi.