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- Bursa'da küçük çocuk cami kubbesinden düştü
Bursa'da küçük çocuk cami kubbesinden düştü
Bursa'da caminin kubbesinde oyun oynarken yere düşen çocuk ağır yaralandı.
- İHA
- 15.06.2020 - 20:08
Bursa'da İznik ilçesinde bir camide meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, caminin kubbesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Muhammed E., dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
YARALANAN ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.