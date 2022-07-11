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Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

Kurban Bayramı'nda kurbanlıkları zorla götürenlere inat bir vatdandaş, kurbanlık koyununu çocuğu gibi sırtında taşıdı. O anlar ise izleyenleri gülümsetti.