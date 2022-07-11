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    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

    Kurban Bayramı'nda kurbanlıkları zorla götürenlere inat bir vatdandaş, kurbanlık koyununu çocuğu gibi sırtında taşıdı. O anlar ise izleyenleri gülümsetti.
    • 11.07.2022 - 09:52
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    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

    Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken bayramlaşma merasimleri tamamlandı ve ardından kurbanlıklar kesildi.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesisine bağlı Emek Mahallesi'nde bayram kutlanırken bir vatandışın kurbanlığını götürme şekli görenleri gülümsetti.

    Kurbanlığını sırtında taşıdı

    Kurban pazarında kurbanlık için alınan hayvanların zorla götürülmesine şahit olan kişi, aldığı kurbanlık koyununu çocuğu gibi sırtında taşıdı.

    Kaydedildi

    İHA'nın haberien göre; o anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

    Bursa da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü #1

    Bursa da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü #2


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