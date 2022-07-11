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Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü
Kurban Bayramı'nda kurbanlıkları zorla götürenlere inat bir vatdandaş, kurbanlık koyununu çocuğu gibi sırtında taşıdı. O anlar ise izleyenleri gülümsetti.
- 11.07.2022 - 09:52
Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken bayramlaşma merasimleri tamamlandı ve ardından kurbanlıklar kesildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesisine bağlı Emek Mahallesi'nde bayram kutlanırken bir vatandışın kurbanlığını götürme şekli görenleri gülümsetti.
Kurbanlığını sırtında taşıdı
Kurban pazarında kurbanlık için alınan hayvanların zorla götürülmesine şahit olan kişi, aldığı kurbanlık koyununu çocuğu gibi sırtında taşıdı.
Kaydedildi
İHA'nın haberien göre; o anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü