Bursa'da kurbanlık danaya giren vatandaşlara sosis teslim edildi iddiası Bin 700 kişi, Kurban Bayramı’nda kurbanlık için hisse aldıkları bir et restoranının kendilerine eski ve bozuk et teslim ettiğini iddia. Tansiyonu yükselten olay yargıya taşındı.

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İHA

Kurban Bayramı'nda et skandalı sosyal medyada gündem oldu.

Olayın adresi Bursa.

Osmangazi ilçesindeki bir et restoranı, bayram için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.

Bozuk ve eski et iddiası

Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti.

Hisse sahipleri restorana gelerek iş yeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.

Tansiyonun yükseldiği anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

4,5 ton et imha edildi

Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti.

Durumu üzerine karakola giden yüzler vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.

"İçine kıymaları salam gibi paketleyip bize verdiler"

Gerginliğin yaşandığı anlar kameraya yansırken, vatandaşlar etlerin Ankara’dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı.

Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar.” diye konuştu.

İnkar ettiler

Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.