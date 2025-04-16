Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde Fatih A.’ya ait kuyumcuya giren şapkalı bir kişi, önce selam verip ardından elindeki tabancayı kuyumcuya doğrulttu.

Şüpheli, tezgahtaki altınların doldurulması için kuyumcunun önüne bir çanta attı ve “Boşalt kasayı” dedi.

ŞAKA SANDI, SOYGUNCU ATEŞ ETTİ

Ancak olayı gerçek sanmayan iş yeri sahibi “Şaka yapma” diye bağırdı.

Bu tepki üzerine tedirgin olan şüpheli, 1 el ateş etti.

KURŞUN TEZGAHA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan mermi, tezgahın üzerindeki para sayma makinesine isabet ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Panik butonuna basan kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.