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Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu

Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu

Elektrik tellerine çarpan leylek sürüsü, telleri kopararak kısa devre oluşmasına neden oldu. Kopan teller tarlada anız yangınına neden olurken alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.