Petrol
106.47
0.19%
Euro
17.9395
1.27%
Dolar
17.5596
0.73%
Altın
963.74
0.44%
Borsa
2464
0.52%
Bitcoin
380.239
-1.09%
BTXN Coin
7.40
1.50%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu

    Elektrik tellerine çarpan leylek sürüsü, telleri kopararak kısa devre oluşmasına neden oldu. Kopan teller tarlada anız yangınına neden olurken alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • 19.07.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu

    Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele her sene olduğu gibi bu yılda da devam ediyor.

    Bursa'daki İnegöl-Yenişehir Yolu'nda , leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri, koparak tarlaya düştü.

    Düşen teller, anız yangınına yol açtı.

    Yangın söndürüldü

    Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

    DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

    Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu VİDEO

    Bursa da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu #1

    Bursa da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu #2

    Bursa da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu #3

    Bursa da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Gündem

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor
    Gündem

    Sınır kapısında gurbetçi yoğunluğu devam ediyor

    Görüş Bildir