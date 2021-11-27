Bursa'da lodos hayatı felç etti

Kentte lodos sebebiyle bir binanın duvarı yıkıldı, bir kamyonet ise yan yattı. Ağaçlar yola devrilirken, bazı evlerin çatıları uçtu.

Bursa'da gece saatlerinde lodos etkili oldu.

Kentin özellikle Doğu bölgesinde şiddetli yaşanan lodos, hasarlara yol açtı.

BİNA DUVARLARI YIKILDI, AĞAÇLAR YOLLARA DÜŞTÜ

Kestel ilçesinde bir kamyonet yan yattı. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde de bir binanın duvarları sokağa yıkılırken, Arabayatağı Mahallesi'nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine devrildi.

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.

Bursa'yı lodos vurdu

MADDİ ZARAR OLUŞTU

Bursa genelinde çok sayıda otomobilde maddi zarar oluşurken, şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ''Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü geldi. Geldik baktık ev yıkılmış neyse ki evde kimse bulunmuyordu." dedi.