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    Bursa'da lodos standı sürükledi

    Marmara bölgesinde etkisini gösteren lodos hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
    • 21.11.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:57
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    Bursa'da lodos standı sürükledi

    Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte marmara bölgesinde lodos hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

    Bursa'da perşembe gününden bu yana etkili olan lodos vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

    Lodos nedeniyle Bursa Valiliği tarafından peş peşe uyarı mesajları yayımlanarak vatandaşlar uyarıldı.

    Lodos önüne geleni devirdi

    Saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

    Kentte Osmangazi ilçesinde lodosun etkisiyle bir marketin önünde bulunan cips standı da fırtına nedeniyle metrelerce sürüklendi.

    Bursa da lodos standı sürükledi #1

    "Şans eseri o esnada yoldanaraba, yaya geçmiyordu"

    Olay sırasında müşteriyle ilgilendiğini belirten İlhan Kahraman, "Dışarıda çok kuvvetli lodos vardı.Dolabı bağlamıştık iple. O esnada ben müşteri ile ilgileniyordum. Dışarıdan bir gürültü, korna sesleri gelmeye başladı. Komşular seslendi, ‘Dolap gidiyor’ diye. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Dışarı çıkınca cips dolabının aşağıya gittiğini gördüm.

    O refleksle koşarak gittim, dolabı yakaladım. Şans eseri o esnada yoldan araba, yaya geçmiyordu. Yoksa Allah korusun çok büyük kaza yaşanabilirdi. Sosyal medyada görüntü çıkınca çok komik bir durum oldu ama herkes arayıp ‘Geçmiş olsun’ dedi. Önlemimizi aldık şu an için." dedi.

    Lodos yerini yağmura bırakacak

    DHA'nın haberine göre, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos, çarşamba günü ise yerini sağanak yağışa bırakacak.

    Bursa da lodos standı sürükledi #2

    Bursa da lodos standı sürükledi #3

    Bursa da lodos standı sürükledi #4


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