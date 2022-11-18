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- Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti
Bursa’da aniden bastıran yağmur ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- 18.11.2022 - 18:12
Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra lodos yerini yağmura bıraksa da, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kaçamadı.
Şemsiyeler ters döndü
Yağmurdan korunmak isteyenlerin ise şemsiyeleri lodosun etkisiyle ters döndü.
Ağaçlar devrildi
İHA'nın haberine göre, lodosun şiddetini arttırmasıyla birlikte bazı ağaçlar devrildi.