Petrol
86.47
-3.69%
Euro
19.2831
-0.08%
Dolar
18.6179
0.12%
Altın
1.05
-0.21%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.272
0.30%
BTXN Coin
6.55
0.76%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti

    Bursa’da aniden bastıran yağmur ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 18.11.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti

    Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

    Öğleden sonra lodos yerini yağmura bıraksa da, aralıklarla etkisini sürdürdü.

    Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kaçamadı.

    Şemsiyeler ters döndü

    Yağmurdan korunmak isteyenlerin ise şemsiyeleri lodosun etkisiyle ters döndü.

    Ağaçlar devrildi

    İHA'nın haberine göre, lodosun şiddetini arttırmasıyla birlikte bazı ağaçlar devrildi.

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #1

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #2

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #3

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #4

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #5

    Bursa’da lodos ve yağmur hayatı felç etti #6


    Erzurum'da iade edilen kabanın cebinden 30 bin liralık altın bilezik çıktı
    Gündem

    Erzurum'da iade edilen kabanın cebinden 30 bin liralık altın bilezik çıktı

    Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni ligde tutacağız
    Futbol

    Mustafa Dalcı: Gençlerbirliği'ni ligde tutacağız

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir