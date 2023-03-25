Bursa'da mahallede davul çalmak yasak! Vatandaşlar haydi pilava diye uyandırılıyor Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalmak farklı inanışlarla yasaklanmasının üzerine vatandaşları uyandırmak için farklı bir yöntem uygulanıyor.

İHA

11 ayın sultanı Ramazan 2'inci günü geride bıraktı...

Bu yıl deprem bölgesinde olan vatandaşlar için birçok kentte sahurların geleceği olan davulcular tokmağa vurmadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ise farklı bir olay yaşandığı kaydedildi.

Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

Davul çalanın 10 kilometre ileride kalktığı söyleniyor

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor.

Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor.

"Bu durumdan bu kültürden memnunuz"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duman şöyle konuştu:

Bu mahallede 20 yıldır yaşıyorum. Benim bildiğim kadarıyla yüzyıllardır davul çalmama kültürü burada devam ediyor. Bazı rivayetlere göre geçmiş zamanlarda davul çalan vatandaşlarımızın bazı olaylar yaşamasından dolayı tedirginlik yaşanıyor.



O yüzden bu bölgede davul çalmamaya özen gösteriliyor ve mahalle sakinlerini ‘pilava’ diye bağırarak, sahura kalkmasına yardımcı oluyorlar. Biz de burada yaşayan kişiler olarak bu durumdan bu kültürden memnunuz.

"Davul çalındığını görmedim"

Başka bir mahalle sakini ise şunları ifade etti:

86 yaşındayım. Doğma büyüme buradayım. Davul çalındığını görmedim. Davulcular vatandaşları burada sahura zillere basarak ve ‘pilava’ diye seslenerek uyandırıyor.

"Buraya gelerek ‘pilava’ diye vatandaşlara sesleniyoruz"

Uzun zamandır davulculuk yapan Feridun Karabıyıkoğlu şunları söyledi: