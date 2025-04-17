Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte araçların arasında hızla gitmeye çalışan iki sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

En sağ şeritte ilerleyen ticari kamyonete çarpmaktan son anda kurtulan otomobil sürücüsü, kendini sola atarak durumu atlattı.

ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ancak, arkadan gelen diğer araç da makas atarak herkesi korkuttu.

Her iki araç da çarpmaktan son anda kurtulurken, hızla ilerleyen araçlar trafiğin içinde gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı.