DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil sürücüsü, trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerledi.

Kontrolsüz şekilde hareket eden araç, aynı yönde seyreden hafif ticari araca çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü yoluna devam edip, kaçtı.

Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Gülnihal Kaya
Editor