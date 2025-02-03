Bursa'da MERCEK operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi
Güvenlik güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılıklarını devam ettiriyor.
Bu kapsamda Bursa'da "MERCEK-28" operasyonu düzenlendi.
Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
ELE GEÇİRİLENLER
Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır, 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.
Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; araç içerisinde bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı.
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