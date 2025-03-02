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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, uçmakta zorlanan şahini gördü.

Kanatlarından yaralanan hayvanı montuyla tutarak kontrol altına alıp saran işçilerden Elif Tokgöz, belediye ekiplerine haber verdi.

TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı olan şahini tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

"NESİLLERİ TÜKENMESİN"

Olayı anlatan Elif Tokgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür görüyorduk. Tarlada çalışırken yeniden gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Ekiplere haber verdik. Gelip aldılar. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım."