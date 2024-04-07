Bursa'da Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa’da belediye başkanlığını kazanan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

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Yerel seçimler geride kalırken, kazanan belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı.

Mazbatasını alan belediye başkanlarından birisi de Mustafa Bozbey oldu.

Bursa Belediye Başkanı olan Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı.

İl seçim kurulu müdüründen amigoluk

Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa’da CHP'den aday olan ve kazanan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde amigoluk yaptı.

"Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." diyen Mehmet Us'un o anları ise herkesi şaşırttı.