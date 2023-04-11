Bursa'da nisan yağmurları, kentin içme suyunu karşılayan barajlarına yaradı Kentin içme suyunu karşılayan Nilüfer ve Doğancı Barajı, nisan yağmurlarıyla birlikte dolmaya başladı. Su seviyesi son 12 günde yüzde 35 arttı.

İHA

Kış mevsimindeki kuraklıktan etkilenen göl ve barajlar alarm vermeye devam ediyor.

Bursa'nın su ihtiyacını büyük bir kısmını karşılayan barajlarda da su, yok denecek kadar çekildi.

Son 1 ayda yağışlı havaların etkisini göstermesiyle, barajlar canlanmaya başladı.

Su seviyesi 2 haftada yüzde 35 arttı

Geçtiğimiz dönemlerde alarm veren barajların, yağış sayesinde yeterli seviyeye yükseldiği görüldü.

Son yılların en kurak kışını yaşayan kentte, nisan yağmurlarının ardından Doğancı ve Nilüfer barajlarında son 15 günde su seviyeleri toplamda yüzde 35 arttı.

İki barajda su oranı ortalama yüzde 46 oldu

Tasarruf uyarılarıyla ve etkili olan yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'nda su seviyesi yüzde 44'dan 60'a, Nilüfer'de ise yüzde 13’den 32'e yükseldi.

İki barajın ortalama su seviyesi yüzde 46’ya yükseldi.

Yetkililer ise suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.