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İHA

Bursa'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için öğrenciler sokağa döküldü.

Saldırı karşısında tek yürek olan Altınşehir Okulları öğrencileri, 500 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüzlerce öğrenci, gerçekleştirdikleri bayrak yürüyüşü ile teröre lanet okuyup, tüm yurda birlik beraberlik mesajı verdi.

TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ

Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelenek haline gelen bayrak yürüyüşünde bu yıl teröre tepki dikkat çekti.

TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınayan yüzlerce öğrencinin 500 metrelik dev Türk bayrağı ile düzenlediği yürüyüş, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi topladı.

TÜRK BAYRAĞINI GURURLA TAŞIDILAR

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler coşkulu bir kortej oluşturarak Türk bayrağını gururla taşıdı.

Öğretmenler, gaziler ve velilerin de destek verdiği yürüyüş, renkli ve anlamlı anlara sahne oldu.

"ÜLKESİNİ SEVEN KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Altınşehir Okulları'nın kurucusu Umut Gökçe; öğrencilerin bu anlamlı yürüyüşle Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını ve gösterdikleri birliktelik ile gurur kaynağı olduklarını dile getirdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını da okul olarak kınadıklarını dile getiren Gökçe, "500 metrelik Türk bayrağımızla birlikte hem terörü lanetlemek hem de Cumhuriyetimizin yaklaşan 101'inci yaşını kutlamak için 900 öğrencimizle birlikte Özlüce Bulvarı'nda yürüyüş gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizle birlikte duyarlılığımızı gösterip memleketimize, ülkemize sahip çıktığımızı bir kere daha haykırıyoruz. Buradaki temel amacımız öğrencilerin memleketine, milletine bağlı ve üretimle, fikirle ülkesine katkı sağlayacak çocuklar olmasını sağlamak. Ülkesini seven, ülkesine bağlı kocaman bir aileyiz biz." diye konuştu.

YÜREKLERİ ISITAN KORTEJ

Velilerin yoğun katılımıyla daha da anlam kazanan etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı.

Öğrenciler, 500 metrelik Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşarken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı ruhunu yansıtan bu anlamlı yürüyüş ile hafızalarda iz bıraktı.