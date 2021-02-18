- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bursa'da öğretmenin yaptığı kardan boğa
Bursa'da öğretmenin yaptığı kardan boğa
Drama öğretmeni tarafından 2,5 saatte yapılan kardan boğa, görenlerin ilgisini çekiyor.
- İHA
- 18.02.2021 - 14:36
- Güncelleme : 18.02.2021 - 14:47
Ülke genelinde cumartesi günü başlayıp günlerce süren kar yağışı bugün itibariyle sona erdi.
Geriye ise vatandaşların karla yaptıkları ilginç tasarımlar kaldı.
Bursa'nın İnegöl ileçsindeki drama öğretmeni Muhammed Meral, evinin bahçesinde kardan boğa yaptı.
GÖRENLER GERÇEK SANDI
2,5 saat süren çalışmanın ardından ortaya gerçeğini aratmayan bir görüntü çıktı. Görenler ise gözlerine inanamadı.
Bursa'da öğretmenin yaptığı kardan boğa