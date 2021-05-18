Bursa'da ölen posta güvercinini donduran hayvansever

18 yıl beslediği güvercini hayatını kaybedince büyük acı yaşayan hayvansever, maketiyle özlem gideriyor.

Bursa’da Ali Şahin isimli hayvansever, 2002 yılında kendi kümesinde dünyaya gelen Maviş isimli posta güvercinini 18 yıl sonra kaybetti.

Güvercinin ölümünden sonra acısını hafifletmek isteyem Şahin, ilginç bir yola başvurdu.

Petshop işleten Ali Şahin, Maviş'i dükkanında dondurttu.

"HALA BENİMLE"

Maviş’i gözünün önünden bir an olsun ayırmayan Şahin, “2000 yılında kendi güvercinlerimin yavrusu olarak dünyaya geldi. Aramızda çok güzel bir bağ oldu. Maviş’i İstanbul’dan saldığımız zaman bile Bursa’ya yuvasına geri döndü. Bu güvercinlerin özelliklerinden biri de budur. 2018 yılında Maviş yaşlılığa bağlı öldü. 'Ben de ne yapsam' diye düşündüm ve kuşu dondurtma kararı aldım. O günden beri de benim için halen yaşıyor diyebilirim. Kendisini çok özlüyorum.” dedi.

Ölen posta güvercinini donduran hayvansever