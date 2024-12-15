Haberler



Gündem



Bursa'da olumsuz hava şartları sonrası BUDO seferleri iptal edildi

Bursa'da olumsuz hava şartları sonrası BUDO seferleri iptal edildi Yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı bazı BUDO seferlerinin iptal edileceği bildirilerek, bugün iptal edilecek bazı seferler listelendi.