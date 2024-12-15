Bursa'da olumsuz hava şartları sonrası BUDO seferleri iptal edildi
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi için uyarı geldi...

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları sonrası yeni bir duyuru daha geldi.

Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

İPTAL EDİLECEK SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor