Bursa'da orman yangınına karşı dayanışma: Vatandaşlar helikopterleri susuz bırakmadı

Ülkedeki orman yangınları bazı bölgelerde hala devam ediyor.

Doğal sebeplerden veya insan kaynaklı çıkan yangınlara, ekiplerin ve gönüllü vatandaşların müdahalesi sürüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR, YOĞUN DESTEK VERDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan, daha sonra Harmancık ilçesine doğru ilerleyen ve dün kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmalarına bölge halkı da yoğun destek verdi.

HELİKOPTERLER İÇİN DE SU TAŞIDILAR

Harmancık'ta onlarca vatandaş traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle, helikopterler için yangın söndürme havuzuna su taşıdı.

Afetlere karşı birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların adeta kuyruk oluşturduğu bölgede helikopterden çekilen görüntüler, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler, halkın birlik olup, dayanışmayla büyük felaketlerin üstesinden nasıl geldiğini gözler önüne serdi.

BAZI BÖLGELER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

YANGINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Dün kontrol altına alınan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.