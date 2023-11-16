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Bursa'da otobüs dolunca tepki gösteren şoför hareket etmedi

Bursa'da otobüs dolunca tepki gösteren şoför hareket etmedi Belediye otobüsü kapasitesinin üzerinde yolcu alınca bir kadın yolcu bu duruma tepki gösterdi. Şoför ise kendisine söz söylendiği gerekçesiyle kontağı kapattı.