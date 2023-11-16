İHA

Bursa'da toplu ulaşım krizi yaşandı.

Bir belediye otobüsünde yaşanan yoğunluk, yolcuları isyan ettirdi.

Şoför hareket etmedi

Kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüste hareket edecek yer kalmazken şoför, çareyi hareket etmemekte buldu.

Otobüs hareket etmeyince bazı yolcular, duraktan yeni binenlerin inmesini istedi.

Yolcular birbirine girdi

Hiçbir yolcu inmek istemeyince yolcular arasında sözlü tartışma meydana geldi.

Bu esnada yolcular arasında nabızlar giderek yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)