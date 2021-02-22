Bursa'da polis memuru meme kanserine yenik düştü

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 46 yaşındaki Esma Çelik, memleketi Samsun'da gözyaşları içerisinde defnedildi.

Uzun süredir meme kanseri ile mücadele eden Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 1 çocuk annesi Esin Çelik, Bursa’daki evinde hayatını kaybetti.

Çelik’in cenazesi, baba ocağı Samsun’un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çınarlık Camii'nde Esin Çelik’in Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yakup Çelik, uzun süre eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

"ÖNCE BEN GİDEMEDİM"

Anne Türkan Karagöz ise, “20 yıl önce babayı yolladık. Kızım bana 'anne babamın yanında yer var mı?' dedi. Dedim benim yerime göz mü diktin. Böyle şakalaştık. Orası benim yerim önce ben gideceğim dedim. Olmadı olmadı. Önce ben gidemedim Rabbim öyle istedi.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, dayısı Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memurlar ve yakınları katıldı.



















