- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bursa'da polis sirenini duyunca kaçan çocuklar
Bursa'da polis sirenini duyunca kaçan çocuklar
Bursa'da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.
- İHA
- 20.12.2020 - 16:57
- Güncelleme : 20.12.2020 - 17:24
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Büyük oranda uyulan kısıtlamalarda yer yer ihlaller de yaşanıyor.
Bursa'da da yasakları delen çocuklar okul bahçesinde bir araya geldi.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇIŞTILAR
Osmangazi İlçesinde bulunan okul bahçesinde top oynayan çocuklar polis ekipleri görünce etrafa koşuşturmaya başladı.
Bazılar okul duvarının üzerinden atlayıp kaçarken bazıları ise, yeşillik alanda ateş yakıp muhabbet ederken bazıları ise misket oynadı.
Yoğun gelen sokak kısıtlaması ihlal ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri ise bazı bölgelerde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Bursa'da polis sirenini duyunca kaçanlar ViDEO